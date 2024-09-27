Кияни зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3. Усі свої голи римляни забили ще в першому таймі.

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Буряк вірить в успіх Динамо

Колишній наставник київського Динамо Леонід Буряк в інтерв'ю для Dynamo.kiev.ua оцінив перспективи столичного клубу в єврокубках у нинішньому сезоні. Також він вірить, що "біло-сині" нарешті здобудуть чемпіонський титул в УПЛ після 3-річної паузи.

"У суперниках у Динамо – команди серйозні. Лякає, що ми давно не грали з такими командами, майстерні вони. Перспективи мені оцінити складно, тому що в мене є симпатія на адресу Динамо. Обнадіює обстановка всередині команди. Усі хочуть грати.

Хочу, щоб це покоління залишило слід в історії Динамо. Обов’язково треба здобути третю чемпіонську зірочку на емблему. Усі в клубі заряджені на досягнення цього результату. Треба всім із цією мрією лягати спати та прокидатися", – сказав Буряк.

Довідка. Наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 16 очок у шести матчах. У Лізі Європи кияни посідають 34-те місце, яке не дозволяє кваліфікуватися у плей-оф.

Зазначимо, що наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 29 вересня проти Лівого берега. Стартовий свисток пролунає о 18:00.