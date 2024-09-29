Украинская ассоциации футбола поздравила своего руководителя с Днем рождения. Пресс-служба организации выложила пост на официальной странице в инстаграм с теплыми словами в сторону Андрея Шевченко.

Читайте также Легенда киевского Динамо оценил перспективы "бело-синих" после фиаско в Лиге Европы

Поздравление от УАФ

Андрей Шевченко почти год руководит главной футбольной организацией в Украине. Пресс-служба УАФ поздравила легендарного футболиста, а ныне спортивного функционера.

Поздравляем Андрея Николаевича с праздником, желаем крепкого здоровья, новых достижений в развитии отечественного и европейского футбола и важнейшего для каждого украинца – победы Украины в войне против агрессора,

– говорится в поздравлении.

Достижения Шевченко в футболе