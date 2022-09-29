Патріотичне бажання: Шевченко розповів, що попросив у свій день народження

У четвер, 29 вересня 2022 року, свій день народження святкує легенда футболу Андрій Шевченко. Українському наставнику виповнилось 46 років.

Шевченко: Мир в Україні – це моє найбільше бажання сьогодні

Колишній головний тренер збірної України та італійського Дженоа виклав у свій день публікацію в соцмережах. Андрій Шевченко розповів про єдине своє бажання. І воно пов'язане з рідною країною.

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Футбольний наставник додав фото синьо-жовтого прапора на якому були фраза: "Мир в Україні – це моє найбільше бажання сьогодні". Іменинник коротко, але патріотично підписав світлину.

Все, чого я прошу на день народження – це мир,

– підписав Шевченко.

Здається, що у теперішній час таке бажання є у кожного українця.

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