29 вересня свій день народження святкує легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко. Цього року видатному спортмену виповнилось 46 років.

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За свою кар'єру гравця Андрій виграв чимало трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, чемпіонства в Італії та Україні, а також Золотий м'яч-2004. Крім того, Шевченко є головним голеадором збірної України.

У футболці національної команди Андрій забив 48 голів у 111 матчах. 24 канал пропонує згадати п'ятірку найкрасивіших забитих м'ячів Шевченка у синьо-жовтій футболці.

5. Норвегія – Україна 0:1

Один з найкрутіших голів Шевченко забив у відборі на ЧС-2002. В гостях з норвежцями Андрій вдало прийняв м'яч на груди після закидки Воробея і сходу прошив кіпера. Захисники так і не встигли за діями форварда. Цей м'яч у підсумку став переможним у надважливому поєдинку.

Відео голу Норвегії (2:06):

4. Вірменія – Україна 2:3

За місяць до голу норвежцям Шева та партнери створили камбек у матчі з вірменами. Програючи 0:2, українці вирвали перемогу з рахунком 3:2. Дубль зробив як раз сьогоднішній іменинник, особливо красивим вийшов його перший гол зі штрафного.

Відео першого голу у ворота Вірменії (4:33):

3. Словенія – Україна 2:1

У сумнозвісному плей-офф відбору на Євро-2000 наша команда вийшла вперед у гостьовому матчі саме завдяки класному удару Андрія. Після скидки п'яткою від Кандаурова, нападник протягнув м'яч вздовж лінії та обвідним пострілом пробив воротаря господарів. На жаль, у підсумку цей гол не допоміг вийти на чемпіонат Європи.

Як Шевченко забивав Словенії (0:15):

2. Іспанія – Україна 2:1

У гостьовому матчі кваліфікації до Євро-2004 з Іспанією Шева записав на свій рахунок лише гол престижу. Втім, вийшов він достатньо ефектним. Форвард отримав м'яч на куті карного майданчика, хитнув трьох оборонців суперника і більярдно вистрілив у дальній кут воріт господарів.

Крутий гол Шеви у ворота Іспанії:

1. росія – Україна 1:1

Звісно, це найбільш пам'ятний м'яч нападника. Наша команда була близька до невиходу в плей-офф відбору на Євро-2000. Але рятівний гол Шевченка в москві не тільки витягнув нашу команду на бій зі Словенією, а ще і закрив рота зухвалим росіянам, які планували однією ногою пройти Україну.

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Отримавши право на штрафний біля бокової лінії, Шевченко прийняв нестандартне рішення. Замість подачі у натовп у нападника вийшов закручений удар, який дезорієнтував воротаря господарів. У підсумку Філімонов виконав "жест доброї волі" і сам закинув сферу у сітку.

Відео голу росіянам: