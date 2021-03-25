У Пятова конфлікт з Каштру: футболіст покине Шахтар

Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов покине донецький клуб за підсумками сезону-2020/2021. У Пятова та наставника Шахтаря Луїша Каштру стався конфлікт.

Журналіст Роман Бебех розповів, що конфлікт між Пятовим і Каштру могло спричинити зауваження голкіпера під час теоретичного заняття команди.

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Пятов на теорії безпосередньо поставив запитання Каштру – це було в кінці літа – мовляв, щось не так, ми не так робимо, граємо, чому ми не аналізуємо. Після цього Пятова почали зливати. Він втратив своє місце у клубі, почали робити ставку на Трубіна,

– розповів Бебех.

Пятов покине Шахтар

За даними Transfermarkt, контракт Пятова з Шахтарем чинний до 30 червня 2021 року. Бебех інформує, що голкіпер відмовився продовжувати контракт з "гірниками".

"Пятов зараз не продовжив контракт з Шахтарем, хоча йому пропонували. Швидше за все, він в іншому місці буде грати, тому що у нього закінчується контракт влітку", – зазначив журналіст.

Слід зазначити, що в Каштру також завершується контракт з Шахтарем.

Бебех додав, що Шахтар цікавиться голкіпером полтавської Ворскли Дмитром Різником. Начебто клуби ведуть переговори.

У сезоні-2020/2021 Пятов тільки 7 разів виходив у футболці Шахтаря. Голкіпер попустився місцем у воротах 19-річному Анатолію Трубіну. Андрій перейшов у Шахтар у 2007 році.