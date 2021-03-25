Вратарь сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов покинет донецкий клуб по итогам сезона-2020/2021. У Пятова и наставника Шахтера Луиша Каштру произошел конфликт.

Журналист Роман Бебех рассказал, что конфликт между Пятовым и Каштру могло повлечь замечание голкипера во время теоретического занятия команды.

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Пятов на теории непосредственно задал вопрос Каштру – это было в конце лета – мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем. После этого Пятова начали сливать. Он потерял свое место в клубе, начали делать ставку на Трубина,

– рассказал Бебех.

Пятов покинет Шахтер

По данным Transfermarkt, контракт Пятова с Шахтером действует до 30 июня 2021 года. Бух информирует, что голкипер отказался продлевать контракт с "горняками".

"Пятов сейчас не продлил контракт с Шахтером, хотя ему предлагали. Скорее всего, он в другом месте будет играть, потому что у него заканчивается контракт летом", – отметил журналист.

Следует отметить, что в Каштру также заканчивается контракт с Шахтером.

Бух добавил, что Шахтер интересуется голкипером полтавской Ворсклы Дмитрием Потрошителем. Якобы клубы ведут переговоры.

В сезоне 2020/2021 Пятов только 7 раз выходил в футболке Шахтера. Голкипер попустився место в воротах 19-летнему Анатолию Трубину. Андрей перешел в Шахтер в 2007 году.