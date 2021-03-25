У Пятова конфлікт з Каштру: футболіст покине Шахтар
Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов покине донецький клуб за підсумками сезону-2020/2021. У Пятова та наставника Шахтаря Луїша Каштру стався конфлікт.
Джерело:"Бомбардир"
Журналіст Роман Бебех розповів, що конфлікт між Пятовим і Каштру могло спричинити зауваження голкіпера під час теоретичного заняття команди.
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Пятов на теорії безпосередньо поставив запитання Каштру – це було в кінці літа – мовляв, щось не так, ми не так робимо, граємо, чому ми не аналізуємо. Після цього Пятова почали зливати. Він втратив своє місце у клубі, почали робити ставку на Трубіна,
– розповів Бебех.
Пятов покине Шахтар
За даними Transfermarkt, контракт Пятова з Шахтарем чинний до 30 червня 2021 року. Бебех інформує, що голкіпер відмовився продовжувати контракт з "гірниками".
"Пятов зараз не продовжив контракт з Шахтарем, хоча йому пропонували. Швидше за все, він в іншому місці буде грати, тому що у нього закінчується контракт влітку", – зазначив журналіст.
- Слід зазначити, що в Каштру також завершується контракт з Шахтарем.
Бебех додав, що Шахтар цікавиться голкіпером полтавської Ворскли Дмитром Різником. Начебто клуби ведуть переговори.
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