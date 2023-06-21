"Недооцінки не було": лідер збірної України визнав силу аутсайдера відбору до Євро-2024

Андрій Ярмоленко оцінив гру опонента зібрної України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи. Капітан "синьо-жовтих" нічого не списує на випадкостіть.

Збірна України у нервовому поєдинку мінімально здолала Мальту (1:0), яка є андердогом відбору до Євро-2024. Проте "дельфіни" досить добре проявили себе у матчі з українцями.

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Гідно оцінили опонента

Андрій Ярмоленко провів свій ювілейний матч у збірній України з капітанською пов'язкою саме проти Мальти. Тим самим вінгер увійшов до трійки "лідерів" "синьо-жовтих" за кількістю зіграних матчів, обігнавши Руслана Ротаня та Андрія Пятова. Проте особисте свято Андрія могла підпсувати його не найкраща індивідуальна дія в матчі з мальтійцями, оскільки Ярмоленко не зміг забити пенальті, проте у повторній спробі його підмінив Віктор Циганков, який свій момент не змарнував.

Складна перемога над далеко не зірковим суперником могла б викликати низку виправдань зі сторони українців. Ба більше, Федерація футболу Мальти заявила, що "синьо-жовті" не заслуговували на перемогу, а змогли вийти тріумфаторами з поєдинку, тільки завдяки "подарунку від арбітра". Українці ж у свою чергу визнали достойну гру аутсайдера відбору, а також пригадали, що саме їх мотивує здобувати перемоги на футбольному полі.

Мальта – це організована команда. Ми їм уже програвали, тож недооцінки не було. Я грав у тому матчі, ми програли 0:1, і я пам'ятаю, як було соромно, скільки було критики на адресу футболістів. У таких важливих іграх і втома, і те, що в голові відбувається, – відходять на другий план. Кожний матч ми граємо для вболівальників, для військових, які захищають нас та наші родини. Відповідальність велика, і ми це чудово розуміємо,

– сказав Ярмоленко.

Варто зазначити, що наразі збірна України посідає друге місце відбіркової групи, здобувши 6 очок, завдяки перемогам над Північною Македонією (2:3) та Мальтою (1:0). А от "дельфіни" займають останнє місце у квінтеті, програвши усі три стартові зустрічі, таким чином, не заробивши жодного залікового бала у свою скарбничку (програли Північній Македонії з рахунком 1:2, Англії – 0:4 та Україні – 1:0). Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти збірної Англії 9-го вересня, а 12-го українці зійдуться у битві з італійцями.