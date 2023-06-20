Андрій Ярмоленко провів 25-ий матч з капітанською пов'язкою за збірну України. За цим показником лідер "синьо-жовтих" обігнав кількох маститих футболістів, пише 24 Канал.

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Справжній лідер

Нервовий, проте переможний матч збірної України проти Мальти (1:0), яка не сприймає перемогу "синьо-жовтих" закономірною, став для Андрія Ярмоленка ювілейним. Вінгер уже 25-ий раз виводить головну команду країни на поле у ролі капітана колективу. Таким чином зірковий футболіст увійшов до трійки капітанів збірної України за кількістю зіграних матчів. Перелік впевнено очолює Андрій Шевченко, у якого 59 матчів у активі.

До речі. Трнава стала вже третім містом за межами України, у якому "синьо-жовті" виступали в ролі господарів поля. Раніше головна команда країни приймала суперників у містах Польщі, а саме у Кракові (здолали збірну Косово 3:0) та Лодзі (нічия зі Шотландією 0:0 та ірландцями – 1:1).

Варто відзначити, що Андрій Ярмоленко уже став "маститішим" капітаном збірної України, аніж такі легендарні футболісти, як Руслан Ротань та Андрій Пятов, у яких по 24 гри в якості "лідера" головної команди країни. Таким чином, Ярмоленко має усі шанси стати найвидатнішим капітаном збірної України у історії.

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