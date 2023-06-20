Андрій Ярмоленко провів 25-ий матч з капітанською пов'язкою за збірну України. За цим показником лідер "синьо-жовтих" обігнав кількох маститих футболістів, пише 24 Канал.
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Справжній лідер
Нервовий, проте переможний матч збірної України проти Мальти (1:0), яка не сприймає перемогу "синьо-жовтих" закономірною, став для Андрія Ярмоленка ювілейним. Вінгер уже 25-ий раз виводить головну команду країни на поле у ролі капітана колективу. Таким чином зірковий футболіст увійшов до трійки капітанів збірної України за кількістю зіграних матчів. Перелік впевнено очолює Андрій Шевченко, у якого 59 матчів у активі.
Варто відзначити, що Андрій Ярмоленко уже став "маститішим" капітаном збірної України, аніж такі легендарні футболісти, як Руслан Ротань та Андрій Пятов, у яких по 24 гри в якості "лідера" головної команди країни. Таким чином, Ярмоленко має усі шанси стати найвидатнішим капітаном збірної України у історії.
Топ-8 "капітанів" збірної України
- Андрій Шевченко – 59 матчів (перша гра 2002-го).
- Олег Лужний – 39 поєдинків (1994-го).
- Андрій Ярмоленко – 25 ігор (2018-го).
- Руслан Ротань – 24 матчі (2012-го).
- Андрій Пятов – 24 гри (2018-го).
- Юрій Калітвінцев – 13 зустрічей (1996-го).
- Олександр Головко – 13 поєдинків (1998-го).
- Олександр Шовковський – 12 матчів (2005-го).