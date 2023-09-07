Наче дежавю із футбольного минулого: Шевченко зіграє проти ексзірки Реала на турнірі з гольфу

Столиця Італії прийме престижний турнір із гольфу. Колишній футболіст і тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у змаганнях.

Андрій Шевченко навіть після закінчення кар’єри професійного футболіста не прощається зі спортом. Колишній наставник активно займається гольфом.

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Зіркові команди з гольфу

Володар “Золотого м’яча” виступатиме за зіркову команду відомого гольфіст Корі Павіна. Також у компанії Шевченка виступатимуть колишній гравець американського футболу Віктор Круз, гонщик Карлос Сайнс і американська акторка Кетрін Ньютон.

Іншу команду очолюватиме Кові Монті. В обох компаніях буде по 5 учасників.



Шевченко зіграє на турнірі з гольфу у Римі / Фото Ryder Cup

Цікаво, що суперником Шевченка буде колишній зірковий футболіст Реала, Тоттенхема та збірної Уельсу Гарет Бейл. Відзначимо, що пліч-о-пліч із валлійцем буде виступати друга ракетка світу із Сербії Новак Джокович.

Окрім Бейл та Джоковича команду, яку очолює Монті, представлятимуть серфінгіст Леонардо Фіораванті та ютубер Гарет Хілберт.