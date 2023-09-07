Андрій Шевченко навіть після закінчення кар’єри професійного футболіста не прощається зі спортом. Колишній наставник активно займається гольфом.
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Зіркові команди з гольфу
Володар “Золотого м’яча” виступатиме за зіркову команду відомого гольфіст Корі Павіна. Також у компанії Шевченка виступатимуть колишній гравець американського футболу Віктор Круз, гонщик Карлос Сайнс і американська акторка Кетрін Ньютон.
Іншу команду очолюватиме Кові Монті. В обох компаніях буде по 5 учасників.
Шевченко зіграє на турнірі з гольфу у Римі / Фото Ryder Cup
Цікаво, що суперником Шевченка буде колишній зірковий футболіст Реала, Тоттенхема та збірної Уельсу Гарет Бейл. Відзначимо, що пліч-о-пліч із валлійцем буде виступати друга ракетка світу із Сербії Новак Джокович.
Окрім Бейл та Джоковича команду, яку очолює Монті, представлятимуть серфінгіст Леонардо Фіораванті та ютубер Гарет Хілберт.
- Нагадаємо, що Шевченко грає у гольф із 23 років. Андрій Миколайович навіть має певні здобутки у цьому виді спорту. Наприклад, у 2011-му він здобув “срібло” чемпіонату України, а вже у 2013-му тріумфував на змаганнях в Англії.
- У червні 2023-го колишній тренер “синьо-жовтих” та італійського Дженоа взяв участь у турнірі з гольфу, який організував наставник МанСіті Пеп Гвардіола, за що його розкритикувала частина українців.