Андрей Шевченко даже по окончании карьеры профессионального футболиста не прощается со спортом. Бывший наставник активно занимается гольфом.

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Звездные команды по гольфу

Обладатель "Золотого мяча" будет выступать за звездную команду известного гольфиста Кори Павина. Также в компании Шевченко выступят бывший игрок американского футбола Виктор Круз, гонщик Карлос Сайнс и американская актриса Кэтрин Ньютон.

Другую команду возглавит Кови Монти. В обеих компаниях будет по 5 участников.



Шевченко сыграет на турнире по гольфу в Риме / Фото Ryder Cup

Интересно, что соперником Шевченко будет бывший звездный футболист Реала, Тоттенхэма и сборной Уэльса Харет Бэйл. Отметим, что бок о бок с валлийцем будет выступать вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.

Кроме Бейл и Джоковича команду, возглавляемую Монти, будут представлять серфингист Леонардо Фиораванти и ютубер Харет Хилберт.