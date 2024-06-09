Хочу допомогти своїй країні, – Шевченко розповів, чому став президентом УАФ

Андрій Шевченко розповів, чому вирішив подати свою кандидатуру на пост президента УАФ. Він зазначив, що хоче допомогти своїй країні.

25 січня УАФ одностайно підтримала Андрія Шевченка на виборах президента організації. На посаді він замінив Андрія Павелка, якому висловили недовіру через низку корупційних скандалів.

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Чому Шевченко вирішив стати президентом УАФ

Легенда розповів, що у такий спосіб хотів допомогти Україні.

Я хочу допомогти своїй країні, я хочу бути тут, і саме тому я висунув свою кандидатуру. Це мій план: підтримувати і любити Україну з багатьох причин. У нас багато друзів і партнерів, які підтримують нас, і ми повинні продовжувати чинити тиск щодня,

– поділився Шевченко.

Він додав, що коли він починав, головною метою була кваліфікація до Німеччини та забезпечення логістики. Зокрема він поділився складнощами, які на нього чекали.

"Є й інші моменти, з якими доводиться стикатися: організація матчів ліги, поліпшення фінансової ситуації, той факт, що багато талановитих молодих гравців покинули країну через вторгнення, і нам потрібно знову налагодити з ними зв'язок. Це одна з найбільших проблем у нашому майбутньому, тому що ми хочемо, щоб ці таланти грали за нашу національну команду", – розповів Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що нещодавно президент УАФ назвав мету на Євро-2024. За словами Шевченка, завданням-мінімум, яке стоятиме перед командою Сергія Реброва, буде вихід із групи в 1/8 фіналу турніру.