Зірка світового футболу Андрій Шевченко на собі відчув наслідки ворожих обстрілів по столиці України. Під час своєї останньої поїздки в Київ легендарний футболіст міг стати жертвою потужного удару російського безпілотника.

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Шевченко: Відчуття вибуху було дуже сильним

"Я був дуже близько у той момент. Приблизно за 2 кілометри від удару. Удару зазнав один з великих електрогенераторів – ми всі знаємо, що росіяни намагаються вразити критично важливу інфраструктуру. Відчуття вибуху було дуже сильним.

Наскільки страшно було? Коли я приїжджаю до зони бойових дій, я знаю, що може статися. Це неймовірне почуття, коли приїжджаєш туди. Люди страждають, але вони дуже згуртовані. Ми знаємо, що ми повинні робити, ми знаємо, як вижити, ми знаємо, що ми маємо бути разом.

Коли в деяких місцях повертається електрика, ви дзвоните своїм друзям і запрошуєте їх у будинок, прийняти душ, поділитися їжею. Це те, що люди роблять, просто допомагають одне одному", – розповів Шевченко британському виданню Sky Sports.

Нагадаємо, що колишній партнер Андрія Шевченка по київському Динамо та збірній України Сергій Ребров теж був у Києві під час ракетного обстрілу росіян. Легендарний форвард киян вперше відвідав Україну з початку війни.