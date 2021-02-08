Талановитий український велогонщик підписав контракт з італійською командою

8 лютого 2021 , 18:48
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Джерело:

tuttobiciweb.it

Італійська велокоманда Androni Giocattoli Sidermec офіційно оголосила про підписання 2-річного контракту з 18-річним українським велогонщиком Андрієм Пономарем.

Команда Androni Giocattoli Sidermec виступає в проконтинентальної дивізіоні – другому за силою дивізіоні світового велоспорту.

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Команда, генеральним менеджером якої є знаменитої Джанні Савіо, вважається однією з головних кузень талантів у світі велоспорту. Одним з останніх її зіркових вихованців є переможець Тур де Франс-2019 Еган Берналь.

Що відомо про Пономаря

  • Пономарь вперше голосно заявив про себе в серпні 2019 року, коли став чемпіоном Європи серед юніорів в груповій гонці.
  • Минулий сезон Пономар провів в аматорській італійській команді Team Franco Ballerini, в складі якої здобув 5 перемог, серед яких – відома швейцарська одноденка Гран-прі Рюбліланд.