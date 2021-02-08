Талановитий український велогонщик підписав контракт з італійською командою

Джерело:tuttobiciweb.it
Італійська велокоманда Androni Giocattoli Sidermec офіційно оголосила про підписання 2-річного контракту з 18-річним українським велогонщиком Андрієм Пономарем.
Команда Androni Giocattoli Sidermec виступає в проконтинентальної дивізіоні – другому за силою дивізіоні світового велоспорту.
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Команда, генеральним менеджером якої є знаменитої Джанні Савіо, вважається однією з головних кузень талантів у світі велоспорту. Одним з останніх її зіркових вихованців є переможець Тур де Франс-2019 Еган Берналь.