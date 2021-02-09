Талантливый украинский велогонщик подписал контракт с итальянской командой
Итальянская велокоманда Androni Giocattoli Sidermec официально объявила о подписании 2-летнего контракта с 18-летним украинским велогонщиком Андреем Пономаревым.
Источник:tuttobiciweb.it
Команда Androni Giocattoli Sidermec выступает в проконтинентальном дивизионе – втором по силе дивизионе мирового велоспорта.
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Команда, генеральным менеджером которой является знаменитой Джанни Савио, считается одной из главных кузниц талантов в мире велоспорта. Одним из последних ее звездных воспитанников является победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь.
Что известно про Пономаря
- Пономарь впервые громко заявил о себе в августе 2019 года, когда стал чемпионом Европы среди юниоров в групповой гонке.
- Прошлый сезон Пономарь провел в любительской итальянской команде Team Franco Ballerini, в составе которой получил 5 побед, среди которых – известная швейцарская однодневка Гран-при Рюблиланд.
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