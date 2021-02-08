Талановитий український велогонщик підписав контракт з італійською командою
Італійська велокоманда Androni Giocattoli Sidermec офіційно оголосила про підписання 2-річного контракту з 18-річним українським велогонщиком Андрієм Пономарем.
Джерело:tuttobiciweb.it
Команда Androni Giocattoli Sidermec виступає в проконтинентальної дивізіоні – другому за силою дивізіоні світового велоспорту.
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Команда, генеральним менеджером якої є знаменитої Джанні Савіо, вважається однією з головних кузень талантів у світі велоспорту. Одним з останніх її зіркових вихованців є переможець Тур де Франс-2019 Еган Берналь.
Що відомо про Пономаря
- Пономарь вперше голосно заявив про себе в серпні 2019 року, коли став чемпіоном Європи серед юніорів в груповій гонці.
- Минулий сезон Пономар провів в аматорській італійській команді Team Franco Ballerini, в складі якої здобув 5 перемог, серед яких – відома швейцарська одноденка Гран-прі Рюбліланд.
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