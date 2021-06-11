Нікому не підійметься рука, – Павелко про відповідь УЄФА на вимогу стерти напис "Героям слава"

Глава УАФ Андрій Павелко заявив, що забрати напис "Героям слава" ні у кого в Україні не підніметься рука. Та на час чемпіонату з футболу УЄФА та УАФ досягли компромісу щодо нової форми.

Андрій Павелко повідомив, що попередній варіант форми, поза Євро-2020, не змінюватимуть. Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

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Павелко прокоментував компроміс з УЄФА

Андрій Павелко розповів, що дуже важко проходили переговори з УЄФА.

"Доходило до того, що я передавав інформацію про те, що вболівальники налаштовані говорити: "Якщо не буде виконана наша позиція, то будем говорити аж до зняття з чемпіонату Європи", – заявив Павелко.

Він також розповів, що УЄФА наполягали на тому, що напис "Героям слава!" має бути заклеєний чи виведений.

Ми сказали, що у нас ні в кого в Україні не підніметься рука це зробити (забрати напис – 24 канал). Впевнений, що той варіант, який сьогодні вдалось досягнути, – він найкращий й для футболістів, й для усіх,

– заявив Павелко.

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Він також додав, що "це буде новий дизайн внутрішньої сторони", який українська сторона погодила з УЄФА.

Павелко вкотре повідомив, що він буде у вигляді великого герба з Тризубом, а внизу буде напис "Слава Україні!".

Він буде повністю поверх "Героям слава!" розміщений. Виходить, що всередині України буде напис "Героям слава",

– заявив Павелко.

Ба більше, він запевнив, що це буде тільки для гравців та на час Євро-2020. Натомість форма продаватиметься у первісному дизайні, представленому 6 червня.

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