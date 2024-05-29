Температура – не завада тренуванню: Лунін вдома готується до фіналу Ліги чемпіонів

Український голкіпер Реала Андрій Лунін попри негаразди зі здоров'ям сподівається зіграти у фіналі ЛЧ. Наполегливості уродженця Харківщині можна лише позаздрити.

За кілька днів до фіналу Ліги чемпіонів стало відомо про хворобу Андрія Луніна. В українського голкіпера піднялася температура, через що він пропустив вже три тренування "вершкових".

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Лунін тренується попри температуру

Однак Лунін не втрачає надії зіграти у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру. Навіть з температурою 25-річний воротар продовжує індивідуально тренуватися.

Відповідне відео опублікувала дружина голкіпера Анастасія. На ньому Андрій тренується на подвір'ї свого дому.

"Коли температура не стає на заваді для тренувань. Так тобою пишаюся", – підписала відео Анастасія.

Дивіться відео тренування Луніна

Складний вибір Анчелотті

Зазначимо, що у розпорядженні італійського фахівця три кваліфіковані голкіпери. Однак у кожного з них є певні проблеми.

Досвідчений Тібо Куртуа через травму пропустив майже весь сезон. Лише в останніх матчах чемпіонату бельгієць отримав ігрову практику. Куртуа зіграв чотири поєдинки, у яких зберіг ворота "сухими".

Кепа Аррісабалага програв конкуренцію Луніну. Однак Анчелотті не скидає з рахунків іспанця. В останньому поєдинку Ла Ліги проти Бетіса (0:0) саме Кепа замінив Куртуа на 63-й хвилині.

Звичайно, що Андрій Лунін найбільше заслужив місце у воротах на "Вемблі". Проте все буде залежати від кондицій голкіпера, який пропустив вже три тренування через хворобу.

Фінал Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. За престижний трофей боротимуться мадридський Реал та дортмундська Боруссія.