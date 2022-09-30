В пошуках ігрової практики: Реал планує продати Луніна наступного літа

Воротар збірної України так і не став основним в Реалі за п'ять років. За рік до кінця контракту мадридці хочуть заробити на українцеві грошей.

Український воротар Андрій Лунін продовжує роздумувати над можливою зміною клуба. Кіпер Реала майже не має ігрової практики, оскільки сидить на заміні під Тібо Куртуа.

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Тим часом іспанські ЗМІ повідомляють, що кіпер дуже близький до зміни команди наступного літа. В клубі не мають претензій до Андрія, проте не готові йому обіцяти більше ігрового часу.

До того ж контракт Луніна із "бланкос" добігає кінця у 2024 році. Таким чином, Реал хоче заробити на переході українця, тому і не заперечують проти трансфера.

При цьому і сам українець горить бажанням знайти клуб, де він буде постійним гравцем основи. Однією із зацікавлених команд є Баварія, яка шукає заміну для Мануеля Ноєра.

Лунін не став основним в Реалі

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

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Останні два сезони Андрій був дублером Тібо Куртуа, але за весь цей час зіграв всього 5 матчів за команду. В збірній України у нього на рахунку сім поєдинків.