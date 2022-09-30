Український воротар Андрій Лунін продовжує роздумувати над можливою зміною клуба. Кіпер Реала майже не має ігрової практики, оскільки сидить на заміні під Тібо Куртуа.

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Тим часом іспанські ЗМІ повідомляють, що кіпер дуже близький до зміни команди наступного літа. В клубі не мають претензій до Андрія, проте не готові йому обіцяти більше ігрового часу.

До того ж контракт Луніна із "бланкос" добігає кінця у 2024 році. Таким чином, Реал хоче заробити на переході українця, тому і не заперечують проти трансфера.

При цьому і сам українець горить бажанням знайти клуб, де він буде постійним гравцем основи. Однією із зацікавлених команд є Баварія, яка шукає заміну для Мануеля Ноєра.

Лунін не став основним в Реалі

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

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Останні два сезони Андрій був дублером Тібо Куртуа, але за весь цей час зіграв всього 5 матчів за команду. В збірній України у нього на рахунку сім поєдинків.