Секс-хабар: експрезидента IBU визнали винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії

Колишнього президента IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерса Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Відповідний висновок оприлюднила незалежна комісія IBU.

Джерело: IBU

Комісія з'ясувала, що Бессеберг захищав інтереси Росії у допінгових питаннях. За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії.

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Докази говорять про те, що Андерс Бессеберг постійно займався протекцією російських інтересів у всьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту,

– йдеться у повідомленні.

Звинувачення проти Бессеберга:

він дозволив Олександру Тихонову залишитися віцепрезидентом IBU, попри те, що на росіянина тоді було заведено кримінальну справу;

не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколя Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком та Альбіною Ахатовою у 2009 році;

не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU у 2014-у;

отримував хабар від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання;

не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті;

не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації.

Під час розслідування були зібрані 70 тисяч документів і допитані 60 людей. Комісія вважає, що існують надійні докази причетності Бессеберга до порушень правил IBU.

Рішення про покарання щодо Бессеберга повинен прийняти незалежний орган з контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом у біатлоні Biathlon Integrity Unit.

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Бессеберг зізнався, що користувався послугами повій у Росії

Бессеберг зізнався поліції, що користувався послугами повій у Росії. Він припускає що вони, ймовірно, були послані до нього кимось із російських спортивних чиновників.

Норвежець зазначив, що під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську (Росія) мав інтимний контакт з російською дівчиною. Повідомляється, що дівчина сказала йому, що була танцівницею в нічному клубі і є фанаткою біатлону.

На етапі Кубка світу в Тюмені у 2018-у він знову зустрівся з цією дівчиною і знову мав з нею сексуальний зв'язок. Бессеберг сказав, що у дівчини була акредитація на змагання. За версією Бессеберга, дівчина, ймовірно, не була повією, адже він не платив їй грошей.

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Бессеберг визнав, що бував у Росії на полюванні на запрошення Союзу біатлоністів Росії (СБР). Він підтвердив, що витрати у цих поїздках на себе брала російська сторона.

Під час обшуку в будинку Бессеберга поліція знайшла 13 "дорогих" наручних годинників.

Чиновник визнав, що один годинник йому подарувало офіційна особа в Росії. Він прийняв подарунок, але пізніше начебто дізнався, що цей годинник коштує приблизно 20 тисяч євро.

Тоді він захотів повернути подарунок, але дарувальник відмовився його приймати, зазначивши, що "президент IBU повинен носити такий годинник".