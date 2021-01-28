Секс-хабар: експрезидента IBU визнали винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії

Колишнього президента IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерса Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Відповідний висновок оприлюднила незалежна комісія IBU.
Джерело: IBU
Комісія з'ясувала, що Бессеберг захищав інтереси Росії у допінгових питаннях. За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії.
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Докази говорять про те, що Андерс Бессеберг постійно займався протекцією російських інтересів у всьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту,
– йдеться у повідомленні.
Звинувачення проти Бессеберга:
Під час розслідування були зібрані 70 тисяч документів і допитані 60 людей. Комісія вважає, що існують надійні докази причетності Бессеберга до порушень правил IBU.
Рішення про покарання щодо Бессеберга повинен прийняти незалежний орган з контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом у біатлоні Biathlon Integrity Unit.
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Бессеберг зізнався поліції, що користувався послугами повій у Росії. Він припускає що вони, ймовірно, були послані до нього кимось із російських спортивних чиновників.
Норвежець зазначив, що під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську (Росія) мав інтимний контакт з російською дівчиною. Повідомляється, що дівчина сказала йому, що була танцівницею в нічному клубі і є фанаткою біатлону.
На етапі Кубка світу в Тюмені у 2018-у він знову зустрівся з цією дівчиною і знову мав з нею сексуальний зв'язок. Бессеберг сказав, що у дівчини була акредитація на змагання. За версією Бессеберга, дівчина, ймовірно, не була повією, адже він не платив їй грошей.
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Бессеберг визнав, що бував у Росії на полюванні на запрошення Союзу біатлоністів Росії (СБР). Він підтвердив, що витрати у цих поїздках на себе брала російська сторона.
Під час обшуку в будинку Бессеберга поліція знайшла 13 "дорогих" наручних годинників.
Чиновник визнав, що один годинник йому подарувало офіційна особа в Росії. Він прийняв подарунок, але пізніше начебто дізнався, що цей годинник коштує приблизно 20 тисяч євро.
Тоді він захотів повернути подарунок, але дарувальник відмовився його приймати, зазначивши, що "президент IBU повинен носити такий годинник".