Анчелотті, одягни окуляри: тренер Реала цинічною заявою вкотре знецінив гру Луніна

Андрій Лунін провів свій третій "сухий" матч у воротах Реала у поточному сезоні-2023/2024. Надійна гра у рамці воріт українського голкіпера допомогла "вершковим" розгромити на виїзді Кадіс.

Дубль Родріго та гол Джуда Беллінгема принесли виїзну перемогу Реалу з рахунком 0:3. Андрій Лунін зайняв своє місце у воротах "Королівського клубу" через відсутність травмованих Тібо Куртуа та Кепи. Українець знову приємно вразив своєю надійністю та красивими сейвами.

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Жодної вдячності для Луніна

На жаль, цю гру українського воротаря не надто оцінює головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, який, схоже, повністю зневірився в Андрію. На післяматчевій пресконференції італійський наставник зробив не надто приємну для Луніна заяву про його долю у наступному матчі Реала в Ла Лізі.

Лунін? Головне, що він був готовий замінити Кепу. Кепа повернеться до матчу з Гранадою. Якщо він буде в порядку, то зіграє він,

– заявив Анчелотті.

Зазначимо, що поєдинок проти Гранади відбудеться 2 грудня. Перед цим 29 листопада "Королівський клуб" зіграє проти Наполі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024.

Якщо враховувати слова коуча "вершкових", то гра проти Наполі стане останньою для Луніна перед тим, як він знову опиниться на лаві запасних мадридського клубу.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін відіграв за Реал 5 матчів, у яких пропустив 2 голи та у 3-х поєдинках залишив свої ворота "на замку".

Не виключено, що цей сезон стане останнім для українця у Мадриді. По його закінченню у Луніна збігає контракт із Реалом, який розрахований до кінця червня 2024-го року. Андрію так і не вдалось закріпитись в основі іспанського гранда, але коли українець виходив на поле, то показував усю свою майстерність. Преса вже сватає воротаря збірної України у топові європейські клуби.

Луніна вже навіть застукали у компанії колишнього футбольного агента Кріштіану Роналду Жорже Мендеша, які провели таємну зустріч у мадридському аеропорті.