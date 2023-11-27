Родріго, який мав розпочати матч у запасі Реала, розпочав погром суперника. Бразилець в останній момент потрапив у стартовий склад "вершкових" через проблеми зі шлунком у Брахіма Діаса. Як бачимо, що ця термінова зміна стала козирем мадридського клубу.

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Б'є усі рекорди

У другому таймі Родріго подвоїв перевагу гостей та оформив дубль у ворота Кадіса. А на 74-й хвилині Джуд Беллінгем, який вперше зіграв після травми, добив суперника – 0:3. Після чого Карло Анчелотті змінив обох авторів голів мадридців.

Реал впевнено розгромив Кадіс на полі суперника – 0:3.

Для Беллінгема цей м'яч став особливим. У своїх перших 15-ти матчах за мадридський клуб Джуд наколотив 14 голів та став найкращим в історії Реала за цим результативним показником. Англійцю вдалось переплюнути рекорд Кріштіану Роналду, який у своїх перших 15-ти поєдинках забив 13 голів.

Стільки ж, як у CR7, голів у 15-ти поєдинках за мадридський колектив у Альфредо Ді Стефано та Прудена.

Нагадаємо, що Беллінгем перебрався у Реал в липні 2023-го, підписавши контракт до червня 2029-го. Окрім голів в активі Джуда ще три асисти. Беллінгем зробив усе, аби уболівальники "вершкових" забули про Каріма Бензема, який до відходу був головною забивною силою "Королівського клубу".

Реал після перемоги над Кадісом повернувся собі перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Поки що клуб Андрія Луніна випереджає Жирону на один бал. Однак "червоно-білі" ще не провели свого поєдинку 13-го туру, у якому 27 листопада зустрінуться із Атлетік Більбао (початок о 22:00 за Києвом).