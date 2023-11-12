Реал – Валенсія 5:1

Голи: Карвахаль, 3, Вінісіус, 42, 49, Родріго, 50, 84 – Дуро, 88

Обидва українці з'явилися на полі. Голкіпер мадридців провів на полі повний матч, а форвард "кажанів" вийшов на заміну на 70-й хвилині, пише 24 Канал.

Читайте також Анчелотті ще буде "кусати лікті": Лунін потрапив під приціл німецьких грандів

Лунін провів другий поспіль матч на високому рівні

Поєдинок розпочався за ідеальним сценарієм для підопічних Карло Анчелотті. Вже на 3-й хвилині правий захисник мадридців Дані Карвахаль відзначився голом та вивів свою команду вперед. Після цього чудово себе проявив український воротар, який двічі рятував Реал від пропущеного м'яча.

Спочатку Андрій розгадав задум Уго Дуро та не дав упіймати себе на протиході, а потім переграв усе того ж форварда при виході сам на сам, зафіксувавши м'яч після потужного удару.

Після допомоги від Луніна мадридська атака активізувалася та зробила гру протягом семи хвилин. Наприкінці першого тайму свій перший гол забив Вінісіус Жуніор, а на початку другого він оформив дубль, на 50-й хвилині Родріго довів рахунок до розгромного.

Після цього відбулося затишшя на полі. Вихід Романа Яремчука вже ніяк не міг повпливати на результат, а команди в кінці обмінялися голами. Родріго на 84-й хвилині оформив дубль, а на 88-й Уго Дуро все ж таки не дав Андрію Луніну залишити ворота "сухими".

Таким чином фаворит зустрічі здобув упевнену перемогу та закріпився на другій позиції, відстаючи від Жирони Довбика та Циганкова на 2 очки в турнірній таблиці, Валенсія залишилася на дев'ятому місці.

Дивіться відеоогляд матчу Реал – Валенсія