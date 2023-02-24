В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграв проти французького Ренна. В першому матчі команда вдома перемогла 2:1. А на виїзді основний час закінчився з рахунком 1:0. Оскільки за сумою двох матчів була нічия, то командам довелося грати додатковий час. Там спочатку Ренн забив гол, а на 119-й хвилині захисник господарів поля зрізав м'яч у власні ворота. Тож справа дійшла до серії пенальті. І там три удари суперника відбив Трубін, який і приніс перемогу "гірникам".

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: суперники, дати матчів та жеребкування

Тепер команда зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. І відомо, хто їх потенційні суперники на цій стадії турніру.

В цьому сезоні в Лізі Європи переможці груп виходили одразу до 1/8 фіналу. Натомість команди, які посіли другі місця у квартетах – до 1/16 фіналу, де їх суперниками ставали команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів. Саме так Шахтар став суперником Ренна. А вже в 1/8 фіналу Шахтар, як переможець цієї пари, зіграє проти однієї з команд, яка посіла перше місце в групі Ліги Європи.

Потенційні суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Арсенал (Англія)

Бетіс (Іспанія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія)

Феєнорд (Нідерланди)

Фенербахче (Туреччина)

Ференцварош (Угорщина)

Фрайбург (Німеччина)

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 24 лютого. Початок о 13:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу ЛЄ відбудуться 9 та 16 березня.