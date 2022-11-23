Чемпіон Bellator, який захищав Україну повертається в октагон: дата наступного бою Амосова
Джерело:Bellator MMA
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов, який боронив нашу Батьківщину у лавах тероборони повертається на ринг. Український чемпіон проведе бій проти Логана Сторлі зі США.
Як відомо, Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі – до 77 кілограмів – у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Сторлі. Бій відбудеться на турнірі Bellator 291 25 лютого 2023 року в Дубліні, що в Ірландії.
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Амосов у поєдинку проти Сторлі
Свій останній поєдинок український боєць змішаних єдиноборств провів у червні 2021 року із Дугласом Лімою. Саме тоді українець здобув чемпіонський пояс, коли переміг бразильця за очками.
У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа. Однак через повномасштабне вторгнення Росії до України, Амосов вступив до лав тероборони, щоб боронити від загарбників рідний Ірпінь. Тож бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.
Зауважимо, що Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.
Кар'єра Ярослава Амосова: що відомо
- Ярослав Амосов з 15 років почав активно займатися вільною боротьбою та бойовим самбо. Він кілька разів перемагав у першостях України з бойового самбо, а у 2012 році здобув Кубок Європи.
- Однак це не єдиний успіх українця на міжнародному рівні. Амосов тричі ставав чемпіоном Європи (у 2013, 2014 та 2016 роках), чемпіоном Євразії (2014 рік) та чотири рази чемпіоном світу (у 2013, 2014, 2015 та 2017 роках).
- Паралельно Амосов став виступати на змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. Він брав участь у турнірах, організованих різними українськими та закордонними спортивними організаціями.
- Втім, новий виток у бійцівській кар’єрі українця розпочався у 2018 році. Тоді він підписав контракт американською організацією "Bellator", яка вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC, і почав виступати у США. За його плечима було 19 боїв в ММА й усі переможні.
- А в червні 2021 року українець став чемпіоном Bellator у напівсередній вазі, перемігши за очками бразильця Дугласа Ліму. Наразі на рахунку Амосова 26 поєдинків і жодної поразки.