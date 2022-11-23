Как известно, Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе – до 77 килограммов – в поединке против "временного" чемпиона Сторли. Бой состоится на турнире Bellator 291 25 февраля 2023 года в Дублине, что в Ирландии.

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Амосов в поединке против Сторли

Свой последний поединок украинский боец смешанных единоборств провел в июне 2021 года с Дугласом Лимой. Именно тогда украинец завоевал чемпионский пояс, когда победил бразильца по очкам.

В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Амосов вступил в ряды теробороны, чтобы защищать от захватчиков родной Ирпень. Так что бой был отменен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Заметим, что Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 года и победил его раздельным решением судей.

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