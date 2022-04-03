Амосов: Тепер я нікому його не віддам

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Амосов вступив до лав територіальної оборони Київської області. Сам спортсмен народився та проживає в Ірпені, повідомляє 24 канал.

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Спортсмен хвилювався за свій чемпіонський титул. У перші ж дні повномасштабної війни його мама надійно заховала пояс у підвалі.

Щойно українська армія відбила місто, Амосов зміг дістатися свого житла та дістати жаданий трофей.

Пояс із великою історією. І тепер я нікому його не віддам. Моя мама надійно сховала його, завдяки чому він пережив бомбардування,

– сказав Ярослав.

Відео зустрічі з трофеєм

Амосов став чемпіоном організації Bellator у середній вазі у червні 2021-го року, коли переміг Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього титул.

У 2022 році Амосов повинен був провести титульний захист проти американця Майкла Пейджа, проте через повномасштабне вторгнення Росії вирішив від цього відмовитися.