Як відомо, Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі – до 77 кілограмів – у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Сторлі. Бій відбудеться на турнірі Bellator 291 25 лютого 2023 року в Дубліні, що в Ірландії.

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Амосов у поєдинку проти Сторлі

Свій останній поєдинок український боєць змішаних єдиноборств провів у червні 2021 року із Дугласом Лімою. Саме тоді українець здобув чемпіонський пояс, коли переміг бразильця за очками.

У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа. Однак через повномасштабне вторгнення Росії до України, Амосов вступив до лав тероборони, щоб боронити від загарбників рідний Ірпінь. Тож бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Зауважимо, що Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.

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