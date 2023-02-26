Амосов нагадав про божевільного Путіна та війну в Україні: емоційна промова чемпіона Bellator

Український боєць ММА Ярослав Амосов вперше з'явився на ринзі від початку військової агресії Росії. Після поєдинку чемпіон висловився про річницю війни, яку розпочав кривавий диктатор Путін.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов провів дебютний захист титулу. У поєдинку проти американця Логана Сторлі українець здобув переконливу перемогу, пише 24 канал.

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Амосов: Не забувайте, що відбувається в Україні

Після перемоги у поєдинку Амосов висловив подяку українським військовим, які боронять нашу державу від російської навали. Також чемпіон Bellator нагадав про річницю війни в Україні.

"Українці, я люблю вас, мій народ. Вчора була річниця з того моменту, як божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців.

Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні.

Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", – сказав український чемпіон.

Відео промови Амосова