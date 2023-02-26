У ніч з 25 на 26 лютого в Дубліні (Ірландія) відбувся турнір Bellator 291. Головною подією шоу став бій чемпіона промоушена у напівсередній вазі Ярослава Амосова та володаря тимчасового титулу Логана Сторлі, пише 24 канал.

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Українець майже 20 місяців не виходив на ринг. На початку військового вторгнення Росії Амосов вступив до лав територіальної оборони Київщини й захищав Батьківщину від ворога. Тепер він вийшов на ринг захистити чемпіонський титул.

На бій проти Сторлі Амосов виходив під трек KALUSH "Дім".

Відео виходу на ринг Амосова

Тотальна перевага Амосова

Поєдинок тривав усі 5 раундів, протягом яких українець домінував над суперником. Амосов перебив американця у стійці, а у третьому раунді Сторлі отримав розсічення під правим оком.

У 4-му раунді суперник українця продовжував отримувати удари по голові. Після одного з них американцю стало зле.

У завершальній 5-хвилинці Амосов довів справу до логічного завершення. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу українському бійцю – 50-45, 50-45, 50-45.

Ярослав захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі та збільшив кількість своїх перемог до 27.

Огляд бою Амосов – Сторлі

Нагадаємо, що у 2020 році відбувся перший бій суперників. Тоді поєдинок теж тривав 5 раундів, але Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів.