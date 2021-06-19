Мората забив перший гол Іспанії на Євро: нападник розмочив нулі на табло у грі з Польщею – відео

19 червня 2021 , 22:47
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Джерело:

24 канал

Збірна Іспанії забила перший гол на чемпіонаті Європи-2020. Автором першого голу "червоної фурії" став Альваро Мората.

Перший гол іспанців

Іспанія зустрічається у рамках другого туру групи E з Польщею. Іспанську збірну на 25 хвилині вивів вперед Мората.

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Гол іспанців виник після проходу Морено, який змістився у штрафний та покотив у напрямку Морати. Альваро вдало зіграв у воротарському майданчику та переграв голкіпера поляків!

Відео голу Морати

Для Морати це 20 гол у футболці збірної Іспанії за 42 поєдинки.

  • Зауважимо, що в першому матчі на Євро збірна Іспанії поділила очки зі Швецією. Натомість поляки несподівано програли Словаччині.
Автор: Михайло Гема