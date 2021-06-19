Первый гол испанцев

Испания встречается в рамках второго тура группы E с Польшей. Испанскую сборную на 25 минуте вывел вперед Мората.

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Гол испанцев произорел после прохода Морено, который сместился в штрафную и покатил в сторону Мората. Альваро удачно сыграл во вратарской площадке и переиграл голкипера поляков!

Видео гола Мората

Для Мората это 20 гол в футболке сборной Испании за 42 поединка.