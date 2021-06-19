Перший гол іспанців

Іспанія зустрічається у рамках другого туру групи E з Польщею. Іспанську збірну на 25 хвилині вивів вперед Мората.

Дивіться також Німеччина яскраво розбила Португалію у найрезультативнішому матчі на Євро-2020: відео

Гол іспанців виник після проходу Морено, який змістився у штрафний та покотив у напрямку Морати. Альваро вдало зіграв у воротарському майданчику та переграв голкіпера поляків!

Відео голу Морати

Для Морати це 20 гол у футболці збірної Іспанії за 42 поєдинки.