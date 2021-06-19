Перший гол іспанців
Іспанія зустрічається у рамках другого туру групи E з Польщею. Іспанську збірну на 25 хвилині вивів вперед Мората.
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Гол іспанців виник після проходу Морено, який змістився у штрафний та покотив у напрямку Морати. Альваро вдало зіграв у воротарському майданчику та переграв голкіпера поляків!
Відео голу Морати
Для Морати це 20 гол у футболці збірної Іспанії за 42 поєдинки.
- Зауважимо, що в першому матчі на Євро збірна Іспанії поділила очки зі Швецією. Натомість поляки несподівано програли Словаччині.