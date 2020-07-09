Українець Дерев'янченко – головний пріоритет для Альвареса на найближчий бій
Чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Super Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) має намір повернутися на ринг 12 вересня.
За інформацією ESPN Deportes, команда мексиканця вже виділила для себе два найбільш пріоритетних суперника: на першому місці – українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО), на другій позиції – чемпіон світу за версією WBA Super в суперсередній вазі Каллум Сміт (27- 0, 19 КО).
До слова: Тренер Дерев'янченка про бій з Альваресом: Ми будемо готові до всього
Хто такий Альварес?
Мексиканець є лідером P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.
Українець готовий до бою
Тренер Дерев'янченка розповів, що Сергій готовий прийняти виклик будь-якого суперника.
"Ми готові підготуватися до будь-якого завдання, яке стоятиме перед нами. Ми будемо готові до всього. Сергія не хвилює, що Альварес може бути проблемою", – сказав Андре.
Як приклад він навів поєдинки Дерев'янченка з Геннадієм Головкіним та Даніелем Джейкобсом. В обох боях українець програв, але був близький до перемоги.
Третій шанс Дерев'янченка
- Сергій двічі намагався завоювати чемпіонський титул IBF у середній вазі.
- У жовтні 2018 року Сергій програв Деніелю Джейкобсу.
- Уже за рік Дерев'янченко отримав другий шанс. У поєдинку за вакантний титул він скандально програв Геннадію Головкіну.
- Перемогу суперечливим рішенням судді віддали Головкіну.