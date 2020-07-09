Чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Super Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) має намір повернутися на ринг 12 вересня.

За інформацією ESPN Deportes, команда мексиканця вже виділила для себе два найбільш пріоритетних суперника: на першому місці – українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО), на другій позиції – чемпіон світу за версією WBA Super в суперсередній вазі Каллум Сміт (27- 0, 19 КО).

До слова: Тренер Дерев'янченка про бій з Альваресом: Ми будемо готові до всього

Хто такий Альварес?

Мексиканець є лідером P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.

Українець готовий до бою

Тренер Дерев'янченка розповів, що Сергій готовий прийняти виклик будь-якого суперника.

"Ми готові підготуватися до будь-якого завдання, яке стоятиме перед нами. Ми будемо готові до всього. Сергія не хвилює, що Альварес може бути проблемою", – сказав Андре.

Як приклад він навів поєдинки Дерев'янченка з Геннадієм Головкіним та Даніелем Джейкобсом. В обох боях українець програв, але був близький до перемоги.

Третій шанс Дерев'янченка