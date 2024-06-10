Усик не блефує: ексчемпіон пояснив, чому українець збирається залишити хевівейт

У травні Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в "королівській" вазі. Він роздільним рішенням суддів здолав до цього непереможного Тайсона Ф'юрі.

Після здобуття заслуженого визнання українець шокував заявою щодо планів змінити вагову категорію. Це має статися після реваншу з "Циганським королем".

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Чому Усик хоче повернутися у крузервейт

Можливість такого сценарію прокоментував колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Кріс Алгієрі. Він закликав серйозно ставитися до слів Олександра Усика та впевнений, що той не блефує:

Усик не той хлопець, який буде жартувати. Є причини, чому він хоче спуститися у крузервейт і ви повинні йому вірити. Він не хоче битися з іншими хевівейтерами. Він втомився мати справу з великими хлопцями, він розповідав, що йому важко тримати завжди вагу.

40-річний американець пояснив бажання Олександра Усика спуститися до крузервейту тим, що той уже всім усе довів. На його думку, продовження виступів у надважкій ваговій категорії додасть українцеві зайвих ризиків для збереження бездоганної боксерської спадщини.

"Якщо Усик програє Джошуа або Ф'юрі, це можна буде зрозуміти, але якщо він не зможе перемогти Чжилея або Паркера можуть виникнути питання.

Чжан і Джозеф складні суперники для Усика, особливо новозеландець, який через свій стиль та вміння працювати ногами є непростим суперником для Олександра. Тому повернення Усика у крузервейт є цілком реальним", – сказав Алгієрі.

. Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Він може стати сьомим та останнім для українського боксера в хевівейті.

Нагадаємо, що в разі повернення Олександра Усика у крузервейт, він уже має потенційних суперників, які готові вийти з українцем у ринг на титульний бій.

Промоутер Бен Шалом заявив про зацікавленість проведення битви з переможцем пари Ріакпоре – Біллем-Сміт за пояс WBO. Також абсолюту хевівейта кинув виклик Джей Опетая – він володіє титулом IBF.