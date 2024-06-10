Усього на професійному рівні він провів 69 боїв. Проте був один, який виділявся на тлі інших через надзвичайну міць опонента.
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Хто завдав Кличку найсильнішого удару
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко назвав найсильнішого панчера серед своїх колишніх суперників. Він обрав боксера з Південної Африки.
Найсильніший панчер? Корі Сандерс. Він був дуже швидким і у нього виявилися дуже важкі руки. Я займався боксом 25 років і ніколи не зустрічався з боксером, який би так сильно бив, як Корі Сандерс,
– сказав Кличко.
Нагадаємо, що Володимир Кличко провів бій з Корі Сандерсом 8 березня 2003 року. Тоді українець сенсаційно програв технічним нокаутом уже у другому раунді та втратив чемпіонський титул WBO. Та поразка стала другою в його кар'єрі.
Досягнення Володимира Кличка в боксі
- Олімпійський чемпіон-1996.
- Чемпіон світу з боксу в хевівейті за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), The Ring (2009-2015), WBA (2011-2015).
- Всього провів на професійному рівні 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги та зазнав 5 поразок.
- Закінчив кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.