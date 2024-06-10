Усього на професійному рівні він провів 69 боїв. Проте був один, який виділявся на тлі інших через надзвичайну міць опонента.

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Хто завдав Кличку найсильнішого удару

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко назвав найсильнішого панчера серед своїх колишніх суперників. Він обрав боксера з Південної Африки.

Найсильніший панчер? Корі Сандерс. Він був дуже швидким і у нього виявилися дуже важкі руки. Я займався боксом 25 років і ніколи не зустрічався з боксером, який би так сильно бив, як Корі Сандерс,

– сказав Кличко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко провів бій з Корі Сандерсом 8 березня 2003 року. Тоді українець сенсаційно програв технічним нокаутом уже у другому раунді та втратив чемпіонський титул WBO. Та поразка стала другою в його кар'єрі.

Цікаво. Раніше Олександр Усик також зізнався, хто завдав йому найсильнішого удару протягом кар'єри. Він здивував своїм вибором, обравши Дерека Чісору.

Досягнення Володимира Кличка в боксі