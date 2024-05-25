Кайзерслаутерн – Баєр 0:1

Гол: Джака, 16.

В Німеччині завершився фінал місцевого Кубка сезону 2023-2024. У вирішальному матчі за трофей новий чемпіон Бундесліги Баєр зустрічався із представником другого дивізіону Кайзерслаутерном, пише 24 Канал.

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Перемога в меншості

Команда Хабі Алонсо йшла без поразок цього сезону. У чемпіонаті Баєр жодного разу не програв, а в Лізі Європи був непереможним до фіналу. Там леверкузенці все ж не змогли здобути трофей, поступившись Аталанті (0:3).

Це перервало 51-матчеву безпрограшну серію "фармацевтів". Втім команда збиралась на мажорній ноті завершити сезон та оформити внутрішній дубль. Тим паче, Кайзерслаутерн був явним аутсайдером, адже у Другій Бундеслізі посів лише 13-те місце.

Підопічні Алонсо очікувано домінували, проте і андердоги давали відсіч чемпіону. Багато в чому Баєру допоміг ранній гол Джаки. Ексгравець Арсеналу вразив ворота Кайзерслаутерна красивим дальнім пострілом з-за меж майданчика.

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Другий Кубок для Леверкузена

У другому таймі гра вирівнялась, проте не завдяки успіхам "червоних". Перед перервою Коссуну підвів Баєр, заробивши другу жовту картку та залишивши команду у меншості. Втім леверкузенці без проблем заспокоїли гру та довели її до мінімальної перемоги.

Відео голу Джаки:

Для Баєра це лише другий тріумф у Кубку Німеччини. Вперше леверкузенці підняли цей трофей над головою у 1993-му, після чого програли три фінали за 30 років (2002, 2009, 2020).

Крім того, успіх підопічних Алонсо подарував путівку в Лігу конференцій для Гайденгайма. Минулого літа команда вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Німеччини і одразу ж посіла восьму сходинку. Як виявилось, вона подарувала перепустку в єврокубки.