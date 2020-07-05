Луганська "Зоря" та "Олександрія" розділили очки у матчі 29 туру УПЛ. У неділю, 5-го липня, команди зіграли в результативну нічию у Запоріжжі.

Зоря – Олександрія 2:2

Голи: Хомченовський, 45, Юрченко, 54 (п) – Лучкевич, 18, Третьяков, 76 (п)

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Початок матчу не увінчався великою кількістю небезпечних моментів, повідомляє 24 канал. "Зоря" контролювала м'яч, але без небезпеки.

Натомість контратака "Олександрії" на 18 хвилині принесла дивіденди команді.

Безбородько прорвався до воріт "Зорі" правим флангом, "накрутивши" захисника і воротаря та майже одночасно віддав пас на Лучкевича. Валерій вразив ближній кут у два дотики.

Спершу Катерина Монзуль не зарахувала гол, але арбітри VAR допомогли відновити справедливість.

Попри пропущений гол малюнок гри не змінився: "Зоря" намагалася розхитати оборону гостей, а ті вичікували на контратаку.

Унаслідок тактики команд гострих моментів було вкрай обмаль: луганцям не вдавалося через пас створити загрозу біля воріт Паньківа, а "Олександрія" через відсутність м'яча у своєму володінні просто не могла організувати атаку.

Та гол у роздягальню "Зоря" таки провела. Хомченовський вирішив пробити здалеку. Дмитро обвідним ударом влучив точно у нижній кут – 1:1.

Відразу по перерві "Зоря" затиснула суперника у його штрафному майданчику. Двічі загроза біля воріт Паньківа була після чи то удар, чи то прострілів. М'яч котився уздовж лінії воріт, але так її і не перетинав.

На 54 хвилині Монзуль призначила пенальті у ворота гостей, скориставшись системою VAR. Вантух у штрафному збив Кабаєва – очевидне порушення правил. Удар з позначки впевнено реалізував Юрченко.

Дуже швидко підопічні Віктора Скрипника могли збільшити перевагу. Кабаєв вистрілив здалеку, але м'яч, який летів під поперечину, відбив Паньків.

На 68 хвилині Юрченко був близький, щоб оформити дубль. Хомченовський виконав навіс з правого флангу на Владлена, який пробив у дотик. Юрченку зовсім трішки не вистачило, щоб влучити у ворота та створити шедевр.

"Олександрія" відповіла дуже гостро на 72 хвилині. Вантух з гострого кута потужно пробив, але Мацапура відбив м'яч.

На 75 хвилині Монзуль призначила пенальті вже у ворота "Зорі". Абу Ханна збив Шастала під час удару Вантуха. Удар з позначки впевнено реалізував Третьяков.

Протягом однієї хвилини "Олександрія" мала дві нагоди, щоб відзначитися. Спершу Грицук пробив боковими ножицями після закидання Банади.

А згодом Задерака підступно прострілив з правого флангу і м'яч влучив у стійку. При цьому Мацапура вже покинув лінію воріт.

У компенсовані 7 хвилин жодна з команд так і не вирвала перемогу – бойова нічия 2:2.

Зоря – Олександрія відеоогляд матчу

Через нічию "Зоря" втратила шанс вийти на другу сходинку. Тепер "Зоря" посідає 4-е місце і програє "Динамо" і "Десні" одне очко.

"Олександрія" продовжує перебувати на 5-й позиції і втратила шанси на нагороди УПЛ сезону 2019/2020.

Турнірна таблиця УПЛ