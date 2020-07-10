Поєдинок між "Динамо" та "Шахтарем", який відбувся 4-го липня, розпочався незвично, як для футбольних поєдинків. У чашу стадіону впали плюшеві сови.

Головний арбітр поєдинку Віталій Романов призупинив гру, оскільки в штрафний майданчик "Шахтаря" впали декілька іграшок. Про це повідомляє 24 канал.

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Воротар "гірників" Анатолій Трубін разом з партнером прибрав сов і гра продовжилася.

Тепер же ультрас "Динамо" опублікували відео скидання сов у чашу НСК "Олімпійський".

Відео скидання сов

Расистський підтекст?

Ймовірно, інцидент, що стався на матчі, має расистський підтекст.

Як відомо, 10 листопада 2019 року поєдинок між "Шахтарем" та "Динамо" закінчився гучним расистським скандалом.

Матч був перерваний через расистські вигуки з трибун.

Обидва клуби засудили расизм. "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджували наперед вболівальників команди.

Самі ж фанати "Динамо" відкидали звинувачення у расизмі. Вони пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".

Справу про расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо" нещодавно було закрито.