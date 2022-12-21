Ексгравець Металіста розкидався грошима під час святкування Аргентини після ЧС: кумедне відео

Збірна Аргентини гучно відсвяткували перемогу на чемпіонату світу-2022 з футболу. Тріумфаторів у рідній країні зустріли тисячі фанатів, які проживають або приїхали у Буенос-Айрес.

Футболісти проїхались автобусом головними вулицями міста. Поведінкою серед гравців виділився колишній лівий вінгер харківського Металіста Папу Гомес. Алехандро взяв пачку грошей та жбурнув її у натовп.

Оце так На святкуванні збірної Аргентини загинув уболівальник: його задушив прапор рідної країни

Цікаво, чи були це справжні купюри. Можливо, це його частина преміальних, які він отримав за перемогу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що збірна Аргентини заробила у Катарі солідну суму – 42 мільйони доларів.

Гомес розкидав гроші фанатам: відео моменту

На жаль, святкування не обійшлось без курйозів та навіть жертв. Під час параду загинув 22-річний уболівальник, який зі стягом на шиї пересувався власним транспортом. Його аргентинський прапор потрапив у колесо мотоцикла та задушило фаната.

Також у ледь не летальну ситуацію потрапили футболісти. Ліонель Мессі та компанія дивом уникнули контакту з лініями електропередач, коли їхали на даху автобуса.

Виступ Папу Гомеса на ЧС-2022

На Мундіалі у Катарі Папу Гомес взяв участь у двох матчах, отримавши 59 хвилини у грі проти Саудівської Аравії (1:2) та 50 хвилин в 1/8 фіналу проти Австралії (2:1).

Ексфутболіст Металіста не відзначився результативними діями. Майже в усіх матчах був на заміні, лише на півфінал проти Хорватії не потрапив у заявку команди. А все через вивих кісточки.

Папу Гомес із серпня 2013-го по вересень 2014-го виступав в Україні за харківський Металіст. Наразі виступає за іспанську Севілью, куди перейшов із Аталанти. За головну команду країни грає з червня 2017 року.