На жаль, під час параду в Буенос-Айресі загинула одна людина. Загинув уболівальник Оскар Масієль, якому було лише 22 роки.

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Фатальне святкування

Це жахлива смерть на святкування збірної Аргентини після перемоги на ЧС-2022 у Катарі. Фанат помер після фатального падіння зі свого мотоцикла. Хлопець не впорався з керуванням своєї Honda XR 150cc.

Згодом місцеві поліцейські повідомили, що аргентинський прапор, який був на шиї уболівальника, потрапив у спиці колеса та задушив фаната.



Під час святкування Аргентини загинув уболівальник / Фото Perfil

Нагадаємо, що під час святкування постраждати могли самі футболісти на чолі з Ліонелем Мессі. Лео та ще декілька гравців Аргентини, які святкували перемогу на даху автобуса, встигли уникнути контакту з лініями електропередач.

Також на вулицях Буенос-Айреса була шалена тиснява. Тому футболісти не змогли доїхати до головної площі міста. Команді довелось пересідати на гелікоптер та політати над містом.

Перемога на ЧС-2022, яка стала в історії Аргентини третьою на Мундіалі, спричинила шалене дійство у рідній країні. У країні навіть оголосили державний вихідний, адже ніхто з аргентинців не планував йти на роботу заради зустрічі з кумирами.