Футболисты проехались автобусом главные улицы города. Поведением среди игроков выделился бывший левый вингер харьковского Металлиста Папу Гомес. Алехандро взял пачку денег и швырнул ее в толпу.

Вот так На праздновании сборной Аргентины погиб болельщик: его задушило знамя родной страны

Интересно, были ли это настоящие купюры. Возможно, это его часть премиальных, которые он одержал за победу на ЧМ-2022.

Напомним, что сборная Аргентины заработала в Катаре солидную сумму – 42 миллиона долларов.

Гомес разбрасывал деньги фанатам: видео момента

Papu Gomez'den bir garip kutlama pic.twitter.com/7hd4tLPJX3 — NTV Spor (@ntvspor) December 20, 2022

К сожалению, празднование не обошлось без курьезов и даже жертв. Во время парада погиб 22-летний болельщик, который с флагом на шее передвигался по собственному транспорту. Его аргентинское знамя попало в колесо мотоцикла и задушило фаната.

Также в чуть ли не летальную ситуацию попали футболисты. Лионель Месси и компания чудом избежали контакта с линиями электропередач когда ехали на крыше автобуса.

Выступление Папу Гомеса на ЧМ-2022

На Мундиале в Катаре Папу Гомес принял участие в двух матчах, получив 59 минут в игре против Саудовской Аравии (1:2) и 50 минут в 1/8 финала против Австралии (2:1).

Экс-футболист Металлиста не отличился результативными действиями. Почти во всех матчах был на замене, только на полуфинал против Хорватии не попал в заявку команды. А все из-за вывиха косточки.

К слову. Папу Гомес с августа 2013 по сентябрь 2014 выступал в Украине за харьковский Металлист. Выступает за испанскую Севилью, куда перешел из Аталанты. За главную команду страны играет с июня 2017 года.