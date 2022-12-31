Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду офіційно підписав контракт із Аль-Наср. 37-річний футболіст буде захищати "синьо-жовті" кольори саудівського клубу.

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Саудівці на сьомому небі від трансферу Роналду

Аль-Наср на офіційній сторінці клубу в Instagram прокоментував підписання капітана збірної Португалії.

Це більше, ніж творіння історії. Це підписання, яке не лише надихне наш клуб на досягнення ще більших успіхів, а й надихне нашу лігу, нашу націю та майбутні покоління, хлопців, бути найкращою версією самих себе. Вітаємо Кріштіану у його новому будинку Аль-Насрі,

– йдеться у повідомленні клубу.

У коментарях до допису, Transfermarkt написав: "Найбільший трансфер в історії Саудівської Аравії!"

І дійсно, до переходу Роналду найдорожчим футболістом, який виступав у саудівській Про-лізі був поляк Гжегож Крихов'як. Вартість хавбека збірної Польщі становить 8 мільйонів євро, тоді як Роналду – 20 мільйонів. Безперечно, що зірок такої величини у чемпіонаті Саудівської Аравії ще не було.

Цей трансфер став можливим завдяки фінансовим умовам, які запропонували зірці світового футболу. Повідомляється, що Крішті отримуватиме 75 мільйонів євро на рік. Хоча інсайдер Нікола Скіра говорив про фантастичну зарплатню у 200 мільйонів.

Також зіграло на руку саудівським шейхам той факт, що Роналду із скандалом покинув Манчестер Юнайтед. Тому португалець дістався Аль-Насру абсолютно безкоштовно.

Що представляє собою Аль-Наср