Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально подписал контракт с Аль-Наср. 37-летний футболист будет защищать "сине-желтые" цвета саудовского клуба.

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Саудовцы на седьмом небе от трансфера Роналду

Аль-Наср на официальной странице клуба в Instagram прокомментировал подписание капитана сборной Португалии.

Это больше, чем творение истории. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, ребят, быть лучшей версией самих себя. Поздравляем Криштиану в его новом доме Аль-Насри,

– говорится в сообщении клуба.

В комментариях к сообщению, Transfermarkt написал: "Самый большой трансфер в истории Саудовской Аравии!"

И действительно, до перехода Роналду самым дорогим футболистом, выступавшим в саудовской Про-лиге, был поляк Гжегож Крыховьяк. Стоимость хавбека сборной Польши составляет 8 миллионов евро, тогда как Роналду – 20 миллионов. Бесспорно, звезд такой величины в чемпионате Саудовской Аравии еще не было.

Этот трансфер стал возможным благодаря финансовым условиям, предложенным звезде мирового футбола. Сообщается, что Кришти будет получать 75 миллионов евро в год. Хотя инсайдер Никола Скира говорил о фантастической зарплате в 200 миллионов.

Также сыграло на руку саудовским шейхам тот факт, что Роналду со скандалом покинул Манчестер Юнайтед. Поэтому португалец достался им совершенно бесплатно.

Что представляет собой Аль-Наср