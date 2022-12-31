Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально подписал контракт с Аль-Наср. 37-летний футболист будет защищать "сине-желтые" цвета саудовского клуба.
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Саудовцы на седьмом небе от трансфера Роналду
Аль-Наср на официальной странице клуба в Instagram прокомментировал подписание капитана сборной Португалии.
Это больше, чем творение истории. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, ребят, быть лучшей версией самих себя. Поздравляем Криштиану в его новом доме Аль-Насри,
– говорится в сообщении клуба.
В комментариях к сообщению, Transfermarkt написал: "Самый большой трансфер в истории Саудовской Аравии!"
И действительно, до перехода Роналду самым дорогим футболистом, выступавшим в саудовской Про-лиге, был поляк Гжегож Крыховьяк. Стоимость хавбека сборной Польши составляет 8 миллионов евро, тогда как Роналду – 20 миллионов. Бесспорно, звезд такой величины в чемпионате Саудовской Аравии еще не было.
Этот трансфер стал возможным благодаря финансовым условиям, предложенным звезде мирового футбола. Сообщается, что Кришти будет получать 75 миллионов евро в год. Хотя инсайдер Никола Скира говорил о фантастической зарплате в 200 миллионов.
Также сыграло на руку саудовским шейхам тот факт, что Роналду со скандалом покинул Манчестер Юнайтед. Поэтому португалец достался им совершенно бесплатно.
Что представляет собой Аль-Наср
- Саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд был основан в 1955 году.
- Основные цвета клуба приятны каждому украинцу – желтый и синий.
- Команда 9 раз выигрывала чемпионат Саудовской Аравии.
- Тренирует Аль-Наср французский наставник Руди Гарсия.
- В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср занимает второе место, отставая от Аль-Шабаба на два очка.
- Дебютировать за новый клуб Роналду сможет 5 января в матче против Аль-Тайи.