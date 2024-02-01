Аль-Наср – Інтер Маямі 6:0

Голи: Отавіо, 3, Таліска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68.

В Ер-Ріяді відбувся знаковий футбольний матч. У товариській грі між собою зустрілись місцевий Аль-Наср та американський Інтер з Маямі, пише 24 канал.

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Для вболівальників головною інтригою було, можливо, останнє протистояння між Мессі та Роналду. Втім доля не подарувала фанатам такої дуелі.

Португалець пропустив спаринг через травму, а аргентинець вийшов на поле лише за сім хвилин до фінального свистка. До цього Інтер Маямі вже встиг відверто зганьбитися.

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"Чаплі" пропустили аж шість "сухих" м'ячів від Аль-Насра, хет-триком відзначився Таліска. Але найбільше запам'ятався гол від Ляпорта, який виступав за Манчестер Сіті.

Відео голу від Ляпорта:

Іспанець на 12-й хвилині вирішив зряче пробити зі своєї половини поля. Кіпер Інтера до цього не був готовий. До слова, у складі клубу з Маямі з перших хвилин грали Суарес, Бускетс, Альба та Кривцов. Українець провів на полі весь матч.