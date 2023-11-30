Позивачі твердять, що його підтримка призвела до збиткових інвестицій і вимагають відшкодування на суму, що перевищує 1 мільярд доларів.

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У Роналду можуть виникнути проблеми

У листопаді 2022 року Binance оголосила про випуск своєї першої колекції незамінних токенів (NFT) "CR7" у співпраці з Роналду. За словами футболіста, це винагородить шанувальників "за всі роки підтримки".

NFT — це віртуальні активи, які можна купувати та продавати, але існують лише в цифровому вигляді. Зазвичай вони використовуються для позначення права власності на щось, таке як зображення чи відео в Інтернеті.

"CR7" вказує на ініціали та номер футбольної футболки Роналду та слугує його брендом.

У відео, яке було оприлюднене в соціальних мережах і оголосило про це партнерство, Роналду заявив потенційним інвесторам, що "ми маємо намір змінити гру в галузі NFT і підняти футбол на новий рівень".

Відео реклами гравця

Заявники стверджують, що активне рекламування Binance Кріштіану Роналду призвело до "збільшення кількості пошуків на 500%" для цієї криптобіржі, що має реєстрацію на Кайманових островах.

Також вони вказують, що це стимулювало людей використовувати фірму для інвестування в те, що вони називають "незареєстрованими цінними паперами", наприклад, у криптовалюту BNB Binance.

Згідно з інформацією від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), такі активи можуть бути визнані цінними паперами, і, отже, знаменитості, що їх підтримують, повинні відповідати законодавству США.

Позивачі стверджують, що Роналду повинен був розкрити суму своєї оплати, але цього не зробив.

Здається, що Роналду та Binance планують взаємодіяти та в майбутньому, оскільки в його останньому повідомленні в соцмережах зазначено, що вони "приготували щось".

Відео чергової реклами