Аль-Наср – Интер Майами 6:0

Голы: Отавио, 3, Талиска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68.

В Эр-Рияде состоялся знаковый футбольный матч. В товарищеской игре между собой встретились местный Аль-Наср и американский Интер из Майами, пишет 24 канал.

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Для болельщиков главной интригой было, возможно, последнее противостояние между Месси и Роналду. Впрочем судьба не подарила фанатам такой дуэли.

Португалец пропустил спарринг из-за травмы, а аргентинец вышел на поле лишь за семь минут до финального свистка. До этого Интер Майами уже успел откровенно опозориться.

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"Цапли" пропустили аж шесть "сухих" мячей от Аль-Насра, хет-триком отметился Талиска. Но больше всего запомнился гол от Ляпорта, выступавшего за Манчестер Сити.

Видео гола от Ляпорта:

Испанец на 12-й минуте решил зряче пробить со своей половины поля. Кипер Интера к этому не был готов. К слову, в составе клуба из Майами с первых минут играли Суарес, Бускетс, Альба и Кривцов. Украинец провел на поле весь матч.