Ярмоленко вперше програв під керівництвом Реброва в Аль-Айні

Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва продовжує підготовку до нового футбольного сезону ОАЕ. Андрій Ярмоленко не врятував команду від поразки.

Перша поразка Ярмоли в ОАЕ

Український правий вінгер вийшов у стартовому складі Аль-Айна у матчі проти Аль-Фейха. Андрій Ярмоленко провів на футбольному полі один тайм та по перерві був замінений, пише 24 канал.

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По одному голу від іспанця Віктора Руїса влетіло у ворота клубу Ярмоленка у кожному з таймів. У підсумку – 0:2, поразка Аль-Айна.

Це перше фіаско Ярмоленка після переходу у нову команду.

Для Андрія це вже не перший матч у футболці Аль-Айна. Український футболіст дебютував за новий клуб ОАЕ ще наприкінці липня. Сталось це у товариському матчі в Німеччині проти Ханкофен-Хайлінга. Той поєдинок закінчився мінімальною перемогою підопічних Реброва (1:0).

Вже 2 вересня Ярмоленко може провести свій дебютний офіційний матч в ОАЕ. У цей день Аль-Айн зіграє на виїзді у першому турі чемпіонату ОАЕ проти Аджмана.

Ярмоленко підписав контракт із Аль-Айном до кінця червня 2023 року. Андрій вдруге працює під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.